Conformado, Fernando Alonso vê Ferrari dar 'pequeno passo'

Fernando Alonso analisou de forma realista a situação da Ferrari e a sua própria corrida depois de ter conquistado neste domingo o quinto lugar do GP da Alemanha da Fórmula 1. Ele admitiu que o resultado era o máximo que podia alcançar no circuito de Hockenheim.

"Hoje fizemos o que podíamos, embora como sempre nosso objetivo seja subir ao pódio. Os carros que estavam à frente eram muito rápidos", afirmou o espanhol, que qualificou a sua corrida como boa, tendo em vistas as dificuldades enfrentadas.

Alonso, porém, admitiu que a Ferrari conseguiu evoluir pouco em relação ao GP da Inglaterra, disputado há duas semanas. "Aqui em Hockenheim demos um pequeno passo e, mesmo que não seja traduzido em tempos de volta, serve de estímulo para continuarmos melhorando. O objetivo ainda é marcar pontos para ajudar a equipe no Mundial de Construtores. Então agora nós estamos pensando em Budapeste", completou, se referindo ao GP da Hungria, marcado para o próximo domingo.

O finlandês Kimi Raikkonen, por sua vez, lamentou o fato de ter amargado mais uma corrida ruim pela Ferrari. Ele foi apenas o 11.º colocado e admitiu que esperava ao menos ter pontuado, depois de ter largado da 12.ª posição. "É uma verdadeira pena a forma como foi a minha corrida porque neste fim de semana eu me sentia mais confortável e, com pneus novos, estava indo bem", disse, para depois apontar que o desgaste excessivo dos compostos depois complicou as suas chances de figurar na zona de pontuação. "O desempenho dos pneus caiu mais do que o esperado", completou.