Conheça as modalidades que estarão em disputa no Rally dos Sertões 2019

O Rally dos Sertões, que começa neste sábado e vai até o dia 1º de setembro, tem as motos como principais atrações, mas a competição não se limita apenas ao veículo de duas rodadas. Carros, quadriciclos e UTV também ganham espaço e são divididos em diversas categorias bem distintas.

A variação da modalidade acaba confundindo muita gente que gosta de rali, mas não está acostumado com o Rally dos Sertões. São sete categorias de carro (T1 Fia, Protótipos - T1, Pró Brasil, Super Production, T1 Fia Brasil, T3 e Production-T2), sete de moto (Marathon, Super Production, Production Aberta, Over 45, Rally Brasil, Self e Brasil-CRF 250 CC), cinco de UTV (Super-Production, Pró-Aspirado, Pró Elite, Over 45 e Over 45 Pró), três de Expedições (Aventura, Turismo e África Twin) e quadriciclo e regularidade tem modalidade única. O Estado explica as diferenças de modalidades.

CARROS

T1 FIA: veículos necessitam ser carros de fábrica ou protótipos equipados com tanques de combustível homologados e preparados de acordo com o padrão da federação. O peso mínimo do veículo varia entre 860 e 2050 kg e precisa ter pelo menos dois assentos. São permitidos motores turbinados, mas com restrição de no máximo dois estágios. Preparação da capacidade dos cilindros é liberada. Nos chassis, são permitidas estruturas tubulares e transmissão manual com no máximo seis marchas. Não é permitido suspensão com sistema ativo e as rodas devem ter um diâmetro máximo de 810 milímetros.

Segue as mesmas regras da categoria T1 FIA, mas os carros são preparados com tração 4x4. O combustível utilizado pode ser o mesmo vendido em postos de gasolina comum e os tanques de combustível e extintores de incêndio não precisam ser homologados pela federação. PRÓ BRASIL: Também seguem as regras da categoria T1 FIA e os veículos utilizam etanol ou gasolina como combustível. Os extintores e tanques não precisam ser homologados e podem ser fabricados em território nacional. Os motores devem ter aspiração normal e taxa de compressão livre. São proibidos modelos com mais de seis cilindros, sistema de alimentação por carburador, lubrificação do tipo carter seco e sistemas de injeção de óxido nitroso.

veículos devem possuir tração nas quatro rodas, ser movido à diesel, gasolina ou etanol e ter pelo menos cem unidades produzidas ou vendidas no Brasil. O veículo deve estar de acordo om a regulamentação de segurança da FIA. Os extintores e tanque de combustível não precisam ser homologados e podem ser fabricados no Brasil. O peso mínimo varia entre 1150kg para veículos de 1.600 cc e até 2.500kg para carros com 5.250 cc. T1 FIA BRASIL: Protótipos devem ser homologados semelhantes à categoria T1 FIA, mas liberados para competições nacionais de cross country.

Protótipos considerados veículos leves e que podem ser equipados com motores de menor potência. PRODUCTION - T2: Os conhecidos "carros de rua", vendidos normalmente nas lojas e concessionárias pelo Brasil. Com a diferença de serem adaptados para o off-road. São proibidas alterações que resultem em ganho de desempenho, como retirada de acessórios.

MOTO

MARATHON : Categoria para pilotos iniciantes. Motos devem ser produzidas no Brasil e ter até 700 cc. Podem ser alterados os seguintes itens: pneus e rodas livres; tanque de combustível e bancos livres; somente um chassi por moto e original, sendo permitidos apenas reforços; escapamento livre, inclusive curvas com limite de 115dB; preparação interna da suspensão dianteira e do amortecedor traseiro livre; transmissão secundaria livre; mudança interna da caixa de ar para adaptação de filtro de espuma; guidões com controles e cabos livres; pedaleiras e controles de marcha e freio livres. A preparação do motor é liberada, mas apenas um motor original e um de reserva poderá ser utilizado durante o rali

Principal categoria das motos. Podem competir motocicletas e protótipos com motor a partir de 250cc até 1300cc com preparação livre. PRODUCTION ABERTA: Motos originais de fábrica até 700cc 2 e 4 tempos. A preparação do motor é livre, mas só pode ter um motor original e um reserva.

Motos originais de fábrica até 700cc 2 e 4 tempos. A preparação do motor é livre, mas só pode ter um motor original e um reserva. OVER 45: Apenas competidores a partir de 45 anos podem correr. São liberadas motocicletas de fabricação nacional ou importadas que possuem características das motos Super Production.

Apenas competidores a partir de 45 anos podem correr. São liberadas motocicletas de fabricação nacional ou importadas que possuem características das motos Super Production. RALLY BRASIL: Categoria dedicada para motos de trail e enduro com motor de até 300cc de 2 a 4 tempos, produzidas no Brasil.

Categoria dedicada para motos de trail e enduro com motor de até 300cc de 2 a 4 tempos, produzidas no Brasil. SELF: Ao contrário da maioria das outras modalidades, os pilotos da Self participam do rali sem qualquer assistência mecânica. A organização disponibiliza espaço para o competidor transportar peças, ferramentas e equipamentos.

Ao contrário da maioria das outras modalidades, os pilotos da Self participam do rali sem qualquer assistência mecânica. A organização disponibiliza espaço para o competidor transportar peças, ferramentas e equipamentos. BRASIL - CRF250 CC: Categoria exclusiva para participantes que conduzem a motocicleta Honda CRF250cc fabricadas no Brasil.

UTV

SUPER-PRODUCTION: É considerada a categoria de acesso a modalidade. O motor deve obedecer ao limite máximo de 1050cc, podendo ser turbo ou aspirado. O chassi deve ser original e são permitidos reforços. Campeão e vice obrigatoriamente troca de categoria para o ano seguinte.

PRÓ-ASPIRADO: o UTV precisa ser original de fábrica e disponível no mercado brasileiro. O motor deve ser aspirado e com livre preparo, tendo o limite máximo de 1.299cc.

PRÓ ELITE: Categoria que permite participação de pilotos pró e UTV's originais de fábricas disponíveis no mercado nacional. O motor é livre para preparo e deve obedecer ao limite máximo de 1299cc. Pode haver adição de carga no turbo.

OVER 45: Categoria destinada a pilotos a partir de 45 anos com qualquer tipo de moto que esteja regularizado de acordo com as categorias Super-Production, Pró-Aspirado e Pró Elite.

OVER 45 PRÓ: Categoria destina a pilotos a partir de 45 anos com títulos e resultados de destaque na carreira.

QUADRICICLO

Para participar é preciso ter um quadriciclo com motorização até 1300cc com preparação livre, tração 4×2 ou 4×4, e características técnicas iguais a Super-Production de motos.

REGULARIDADE

É a categoria mais precisa do rali cross-country. É dividida em três modalidades: master, graduado e turismo. É preciso cumprir metas sempre o mais próximo das determinações da planilha. É uma prova que se destaca pela técnica.

EXPEDIÇÕES