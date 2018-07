Conselho da FIA aprova novas regras para pneus no Mundial de F1 O Conselho Esportivo da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aprovou nesta quinta-feira as novas regras para a utilização dos pneus na temporada 2016 do Mundial de Fórmula 1. Com as mudanças, a Fórmula 1, que tenta recuperar popularidade, espera dar mais possibilidades de estratégias às equipes, tornando as corridas mais empolgantes.