'Conservadora', Sauber apresenta novo carro para 2014

HINWIL - Adotando um design mais conservador em comparação ao exibido por outras equipes do grid da Fórmula 1 de 2014 e com uma pintura discreta, a Sauber apresentou oficialmente neste domingo o seu novo carro para esta temporada da categoria. A equipe baseada em Hinwil se utilizou de sua página na internet para revelar o modelo C33, que é parecido com o monoposto usado em 2013 pela escuderia, cujos motores seguirão sendo fornecidos pela Ferrari.

Em tom predominantemente grafite e com detalhes em vermelho e branco, o novo carro da Sauber não seguiu a linha de bicos excêntricos e de visual de gosto duvidoso como os mostrados por Ferrari, Lotus e McLaren em seus modelos de 2014.

Os diferentes tipos de bicos exibidos em carros de diferentes equipes estão ligados ao fato de que neste ano a F1 contará com um novo regulamento técnico, que, entre outras novidades, obriga os times a usarem esta peça do monoposto mais próxima do solo, como medida de segurança para evitar que os modelos possam decolar em caso de acidentes.

A aerodinâmica, por sinal, será um fator muito importante nos carros em um ano no qual a categoria passará a contar com motores V6 turbo 1.6 litro, em substituição aos aspirados V8 utilizados na temporada passada. Essa mudança também fará as equipes usarem com mais eficiência os sistemas de recuperação de energia (ERS).

Contando com a dupla formada pelo alemão Adrian Sutil e pelo mexicano Esteban Gutiérrez como pilotos titulares em 2014, a Sauber evitou exibir otimismo neste domingo ao projetar o campeonato que virá pela frente. "As mudanças radicais nas regras técnicas para 2014 significam que é ainda mais difícil do que o habitual fazer previsões sobre a nova temporada. Nós sabemos todo o esforço que foi feito aqui e estamos felizes com o que temos alcançado, mas é difícil falar ainda com relação aos rivais", disse Eric Gandelin, desenhista-chefe da equipe suíça.

A primeira experiência na pista do novo carro da Sauber acontecerá nesta terça-feira, quando começará a primeira bateria de testes coletivos de pré-temporada da F1, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.