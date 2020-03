Consórcio que quer construir autódromo do Rio compra direitos de transmissão da MotoGP

Vencedor da licitação para construir um novo autódromo no Rio, o consórcio Rio Motorsports fechou nesta quinta-feira a compra dos direitos de transmissão para o Brasil da temporada 2020 da MotoGP. Os valores da operação não foram revelados, mas o Estado apurou que o acordo está assinado e como responsável pela operação, a empresa firmou parceria com o canal Fox Sports, que vai exibir as provas.

Além da assinatura desse contrato, o consórcio já tem outro acordo celebrado com a promotora da MotoGP e com a Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Para a temporada de 2022, está prevista a realização de uma etapa no Rio de Janeiro no futuro circuito a ser construído em Deodoro. As obras de construção ainda não começaram e dependem da emissão de licenças ambientais.

Até o último ano, a transmissão da principal categoria de motociclismo era feita no Brasil pelo SporTV, canal controlado pelo Grupo Globo. A empresa carioca optou por não renovar o contrato. A corrida de estreia da MotoGP será dia 5 de abril, nos Estados Unidos. Inicialmente a temporada teria início no Catar, no dia 8 de março, mas a etapa foi cancelada pelo risco de contaminação de coronavírus.

O autódromo do Rio foi projetado pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, o mesmo responsável pela construção de outras pistas importantes da Fórmula 1. Inclusive, o consórcio Rio Motorsports também negocia com a principal categoria do automobilismo para ser a sede do GP do Brasil a partir de 2021 como uma possível opção a Interlagos. O autódromo paulistano só tem contrato com a categoria até o fim deste ano.

A Rio Motorsports acabou de adquirir os direitos de transmissão da @MotoGP 2020 para a televisão brasileira. Não poderíamos deixar os fãs da motovelocidade órfãos. — Rio Motorsports (@RioMotorsports) March 6, 2020

Que excelente notícia, @RioMotorsports! Esse público é muito especial! Que tal transmitirmos aqui na Casa da Velocidade? — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) March 6, 2020