Consultor da Red Bull diz que Verstappen já é melhor que Vettel: 'Extraordinário'

Em sua história vitoriosa na Fórmula 1, a Red Bull teve dois pilotos campeões mundiais. O primeiro deles foi o alemão Sebastian Vettel, que dominou o início da década passada e conquistou o tetracampeonato entre 2010 e 2013. Max Verstappen, na esteira de duríssima batalha contra o inglês Lewis Hamilton, colocou de volta a equipe austríaca no topo na temporada 2021. Helmut Marko, consultor da Red Bull, conhece os dois como poucos. Por isso, não tem dúvidas em cravar: o holandês já é melhor.

Vettel conquistou o seu primeiro título com 23 anos, 4 meses e 11 dias, ligeiramente mais novo que Verstappen, que alcançou o topo com 24 anos, 2 meses e 12 dias. Embora o alemão tenha enfileirado quatro títulos de forma consecutiva, Marko não hesitou em apontar o holandês como melhor que o tetracampeão. "Sim, sem dúvida", respondeu o dirigente austríaco em entrevista à emissora Servus TV, braço televisivo da Red Bull.

Marko seguiu a elogiar o pupilo holandês. "O que mais o destaca? Ele não precisa aquecer. Se chover em algum lugar, os outros fazem cinco ou oito voltas. Max sai e marca o tempo mais rápido na primeira volta. Em Jeddah (palco do GP da Arábia Saudita), ninguém conhecia a pista. Os outros estavam pilotando, enquanto Max sai e... o mais rápido nos três setores. Essa é uma das suas mais fascinantes qualidades", destacou.

Na visão do consultor, Verstappen é um piloto muito mais maduro e reage melhor às situações mais adversas da Fórmula 1. "Ele é um pouco menos agressivo, sim, mas pode ver o panorama melhor agora. É uma diferença importante. Nos primeiros anos, Max queria ser o mais rápido em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Agora, ele aprendeu a dosar e administrar se for realmente necessário", opinou.

Verstappen venceu logo na sua primeira corrida com a Red Bull, no GP da Espanha de 2016, aos 18 anos, 7 meses e 15 dias, tornando-se o piloto mais jovem a triunfar em uma prova na Fórmula 1. Desde então, segundo Marko, tem apresentado constantemente as melhores versões de si mesmo nas pistas.

"O fato é que ele já mostrou essa maturidade logo na sua primeira corrida com a Red Bull. Outra diferença importante é que, se tivéssemos um problema durante os treinos livres há alguns anos, Max explodiria e gritaria nos boxes. Ele às vezes tinha aquela impaciência com ele mesmo na pista, por exemplo, se uma marca não melhorasse rápido o bastante", recordou.

"Max agora está muito mais calmo. Tem um desempenho consistente e está num nível excepcionalmente alto. É um piloto realmente extraordinário", elogiou Marko ao encerrar a entrevista.