Contra Ferraris em 'modo a jato', Hamilton se diz feliz por largar em segundo

Lewis Hamilton não escondeu a satisfação com um lugar na primeira fila do GP da Rússia de Fórmula 1, obtido neste sábado, após os treinos classificatórios. Para o líder do campeonato, ter se mostrado competitivo diante do "modo a jato" exibido pelas Ferraris nas últimas provas já é um feito a ser comemorado.

"Dei todo o possível no final e estou muito feliz que tenha dado certo. Não esperava essa primeira fila, estou realmente feliz", comentou o inglês da Mercedes, que fez um tempo de 1min32s032, a 0s402 do pole position, o monegasco Charles Leclerc, e 0s425 à frente do alemão Sebastian Vettel, que larga em terceiro.

"Eles estão em outro nível. Vocês falavam sobre o 'modo festa' que vínhamos tendo? Eles têm algo além disso, estão no 'modo a jato'", disse o pentacampeão mundial e líder da atual temporada, brincando sobre a potência alcançada pelos carros da escuderia italiana, com "velocidades malucas" nas retas.

Já o outro piloto da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, acabou o qualificatório em quinto, mas herdou o quarto posto de Max Verstappen, da Red Bull. O holandês foi punido por conta da troca de componentes do motor de seu carro e perdeu cinco posições.

Bottas se mostrou bastante contrariado com a instabilidade de seu carro nos treinos deste sábado. "Foi um dia bastante duro. No último setor, na curva 13, em toda volta eu acabava perdendo tempo. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre o carro dava uma escapada", explicou o atual segundo lugar no Mundial de Pilotos, com 231 pontos e a 65 de Hamilton.

Obrigado a desistir antes da última tentativa no Q3, o finlandês acabou alcançando a posição com um tempo de 1min32s631, feito ainda na etapa anterior do qualificatório. "Nas duas voltas no Q3, não consegui pilotar, tamanho o problema", contou o piloto da Mercedes, sobre o problema que acabava por superaquecer as rodas traseiras de seu carro.