Convidado, Lucas di Grassi fatura a pole da Corrida do Milhão, na Stock Car

O piloto convidado Lucas di Grassi conquistou a pole position da Corrida do Milhão, a sétima prova da temporada 2019 da Stock Car, ao cravar o tempo de 1min36s704 na tarde deste sábado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O piloto da Eurofarma, campeão da Fórmula E em 2017, foi seguido pelo companheiro de equipe Ricardo Maurício, vice-líder do campeonato. Outros dois postulantes ao título neste ano, o quinto lugar Thiago Camilo (Ipiranga), e o líder Daniel Serra (Eurofarma), ocuparão a segunda fila neste domingo, seguidos por Gabriel Casagrande (Crown Racing) e Bruno Baptista (RCM).

"Fiquei surpreso com a pole, pois esse carro está parado há muito tempo. É minha primeira pole na Stock e não poderia ser melhor", afirmou Di Grassi, que também já passou pela Fórmula 1 no início desta década. O piloto visitante vinha dominando as atividades da Corrida do Milhão desde os treinos livres da última sexta-feira e foi o melhor em três das quatro sessões deste sábado no qualificatório.

Já Ricardo Zonta (Shell V-Power) tomou a cobiçada sétima colocação de Nelsinho Piquet nos últimos instantes do treino. A posição é considerada das mais favoráveis devido ao novo regulamento da prova, que prevê que os pilotos larguem com a mesma quantidade de combustível e os mesmos pneus com que encerraram o classificatório. Por estar em uma área não tão distante da primeira colocação, em termos de estratégia, pode significar um trunfo para o concorrente que largar dali.

Pilotos consagrados na categoria, como Rubens Barrichello (Full Time Sports), Felipe Fraga (Cimed) e Cacá Bueno (Cimed), além do terceiro lugar na classificação do campeonato, Julio Campos (Prati-Donaduzzi), acabaram sendo eliminados ainda na fase entre o Q2 e o Q3 neste sábado. No Q4 - ou "superpole" -, Di Grassi venceu a batalha contra Camilo e Maurício e garantiu a ponta.

A largada da prova deste domingo em Interlagos, que possui este nome por oferecer ao vencedor uma premiação de R$ 1 milhão, está marcada para as 11h30.