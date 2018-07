Copa do Mundo também anima os pilotos da Fórmula 1

A disputa da Copa do Mundo também tem mexido com o paddock da Fórmula 1. Muitos pilotos têm circulado com a camisa das seleções nacionais, enquanto as equipes têm feito um esforço para poder acompanhar os jogos da competição que acontece no Brasil.

Entre os mais felizes estão os alemães Nico Rosberg, da Mercedes, e Sebastian Vettel, da Red Bull. Depois de provocarem o piloto francês Romain Grosjean, da Lotus, no embate entre as duas equipes pelas quartas de final da Copa, durante o fim de semana da corrida de Silverstone, sobrou agora para o brasileiro Felipe Massa na terça-feira, depois do massacre de 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil na semifinal.

Rosberg não deixou barato. "Foi mega engraçado! Mas me sinto mal pelos brasileiros", postou o alemão no Twitter. Vettel foi mais sóbrio, mas não deixou de comemorar. "Estou muito orgulhoso de como a seleção jogou", disse o piloto da Red Bull. "A partida obviamente teve um resultado mais amplo do que qualquer um esperava, mas a final será apertada. Espero que vençamos - é uma grande chance", completou.

Além da alegria de verem sua seleção na final da Copa do Mundo, os alemães têm outro motivo para comemorar. A organização do GP da Alemanha, que será disputado no dia 20 de julho, está dando um desconto de 11 euros por gol da equipe nas partidas do Mundial em ingressos para todo o fim de semana da corrida. Com a vitória por 7 a 1 última terça-feira, os fãs já ganharam um desconto de 77 euros (231 reais) por tíquete.