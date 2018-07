Corinthians vence Juventus e se classifica na Copa São Paulo

JAGUARIÚNA - O Corinthians garantiu nesta terça-feira a sua classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta tarde, em Jaguariúna, a equipe alvinegra bateu o Juventus por 3 a 0 e avançou aos mata-matas com 100% de aproveitamento, uma vez que também havia vencido a Desportiva-ES e o Santos-PB nas duas primeiras rodadas do Grupo M. O Juventus terminou com seis pontos e oito gols de saldo deve avançar como um dos oito melhores segundos colocados. Mais cedo, os paraibanos venceram os capixabas por 2 a 0, em jogo apenas para cumprir tabela.

Na próxima fase, o Corinthians enfrenta o campeão do Grupo N, que tem Goiás e Guarani empatados em primeiro, com quatro pontos. Na quarta, os goianos pegam o Brasilis-SP e o time de Campinas encara o Flamengo-PI.

O Corinthians abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo, com Denner, de pênalti. Aos 14, Anderson dominou no peito e chutou de muito longe, no canto direito do goleiro Rafael, que não alcançou. Logo no minuto seguinte, Clayton cruzou e Douglas marcou de cabeça, fechando a contagem para o time alvinegro.

Também nesta terça-feira foi definida a eliminação de outro favorito. O Atlético-MG, campeão da Taça BH do ano passado, perdeu do Desportivo Brasil por 2 a 0 e deu adeus à competição com apenas quatro pontos no Grupo R. O time de Porto Feliz, que jogava em casa, avançou com sete pontos, na primeira colocação, e se prepara para pegar o segundo melhor segundo colocado. O vice-campeão desta chave foi o Criciúma, que chegou a cinco pontos ao vencer o CRB por 5 a 4, de virada, com o gol decisivo marcado aos 46 minutos do segundo tempo.

MAIS JOGOS

Em Lins, pelo Grupo B, o Atlético-PR empatou em 1 a 1 com a Linense e conquistou o resultado que precisava para se manter na primeira colocação, com sete pontos, contra cinco dos paulistas. Classificado em primeiro, o time paranaense vai pegar o Cruzeiro na próxima fase.

Em Monte Azul Paulista foi definido o adversário do Palmeiras na segunda fase. E será o Monte Azul, time da casa, que venceu o Porto-PE por 2 a 1 nesta tarde. Mais cedo, o Botafogo de Ribeirão Preto goleou o Gama por 6 a 0, chegou aos seis pontos e três gols de saldo, o que pode garantir a sua classificação ao mata-mata.

Pelo Grupo H, em Sumaré, o Paulista venceu o Goiânia por 3 a 1, manteve os 100% de aproveitamento, e avançou na primeira colocação, classificando-se para pegar o Santo André na próxima fase.

Já no Grupo V, em Taboão da Serra, duas goleadas. O São Caetano teve cinco gols de Fernando para vencer o CSA por 8 a 0 e chegar aos seis pontos, com nove gols de saldo, o que deverá ser suficiente para se garantir como um dos melhores segundos colocados. O Coritiba, que precisava apenas de um empate, não tirou o pé do acelerador e fez 7 a 0 no Taboão da Serra, chegando aos nove pontos.