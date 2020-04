Etapa de Detroit é cancelada e campeonato da Indy começará em junho

Roger Penske, o novo chefão da Fórmula Indy, anunciou nesta segunda-feira a etapa de Detroit da categoria, que seria realizada em rodada dupla, nos dias 30 e 31 de maio, em Belle Isle, no Michigan. O dirigente também fez ajustes no calendário, ainda que a Indy permaneça em espera por conta da pandemia da covid-19.

Penske afirmou que não possuía escolhas a não ser cancelar a etapa, já que a população de Michigan está sob isolamento domiciliar e os trabalhadores não poderiam iniciar as obras de construção da pista. "Estamos trancados, não podemos fazer nada", disse Penske. Anteriormente o promotor da categoria havia afirmado que poderia mudar a data do evento para o final da temporada.

A Indy já cancelou corridas em Long Beach, Califórnia; Barber Motorsports Park, no Alabama; no Circuito das Américas, no Texas, e agora em Detroit. A corrida em São Petersburgo, na Florida, ainda pode ser realizada no final da temporada, em data ainda a ser anunciada. Ela tinha sido programada para 15 de março e as equipes estavam no local preparando para competir sem espectadores, quando a crise do novo coronavírus iniciou sua escalada nos Estados Unidos e o evento teve de ser cancelado.

Desde que fechou a compra da Indy e do circuito de Indianápolis, em janeiro, Penske tem visto todos os seus planos serem interrompidos. A Indy está, agora, programada para começar sua temporada em 6 de junho, com a etapa do Texas, no Texas Motor Speedway.