Correção: Red Bull diz que Áustria sediará GP em 2014

A Red Bull anunciou nesta terça-feira que a Fórmula 1 vai voltar à Áustria em 2014 após um período de 11 anos sem receber um corrida. De acordo com a equipe, o GP da Áustria foi marcado provisoriamente para o dia 6 de julho, no circuito de Spielberg, após uma reunião entre dirigentes da Red Bull e Bernie Ecclestone, o chefão da Fórmula 1.

"(O dono da Red Bull) Dietrich Mateschitz e Bernie Ecclestone chegaram a um acordo para trazer de volta as corridas de Fórmula 1 para (a província de) Styria", disse, nesta terça-feira, a equipe austríaca.

Spielberg sediou a corrida pela última vez no período entre 1997 e 2003, com o alemão Michael Schumacher, então na Ferrari, vencendo as duas últimas provas. Desde então, a pista sofreu algumas modificações para melhorar a segurança.

Após a última corrida, em 2003, a Red Bull vem trabalhando na infraestrutura de todo o circuito por muitos anos para levá-lo de volta ao calendário. O circuito recebeu uma licença da Fórmula 1 em maio de 2011, mas, desde então, só sediou eventos da DTM, uma competição de carros de turismo.

Tricampeão mundial, Niki Lauda, que venceu o GP em casa em 1984, descreveu o iminente retorno da Fórmula 1 para a Áustria como "uma enorme alegria". "Eu sempre esperava que a Formula 1 voltaria algum dia. Isso significa muito para mim", disse Lauda. "É um novo impulso, especialmente para a região", disse.

A Áustria já recebeu 26 corridas da Fórmula 1 desde 1964, com o francês Alain Prost sendo o principal vencedor, com três triunfos. A prova deixou o calendário em 1987, retornando 10 anos depois.

O GP mais famoso na Áustria ocorreu em 2002, quando o brasileiro Rubens Barrichello obedeceu ordens de equipe da Ferrari e cedeu a liderança e a vitória para Schumacher, que, posteriormente conquistou o quinto dos seus sete títulos mundiais.