Correção: Vettel lidera terceiro treino livre na Turquia

O alemão Sebastian Vettel foi o piloto mais rápido na terceira e última sessão de treinos livres para o GP da Turquia, com o tempo de 1min27s086. A melhor volta foi registrada apenas nos instantes finais da atividade no circuito de Istambul.

O piloto da Red Bull ficou à frente do alemão Nico Rosberg, da Mercedes, que havia assumido a dianteira da atividade pouco antes do final do treino livre. Mas viu Vettel superá-lo depois do cronômetro ser zerado.

O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, e o australiano Mark Webber, da Red Bull, vieram logo atrás dos pilotos alemães. Ambos, porém, tiveram problemas com a curva 8 do circuito de Istambul e rodaram durante o treino livre. Uma das surpresas da temporada, o polonês Robert Kubica terminou a sessão em quinto lugar, à frente do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari.

Assim, o brasileiro Felipe Massa voltou a ser superado pelo seu companheiro de equipe e foi o nono piloto mais rápido, atrás do alemão Michael Schumacher, da Mercedes, e do inglês Jenson Button, da McLaren. O russo Vitaly Petrov, da Renault, completou o Top 10 do terceiro treino livre da Fórmula 1 na Turquia.

Rubens Barrichello, da Willians, terminou o treino em 17° lugar, com Lucas di Grassi, da Virgin, em 21º e Bruno Senna, da Hispania, em 22º.

Confira o resultado do terceiro treino livre para o GP da Turquia de Fórmula 1:

1°. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min27s086

2°. Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min27s359

3°. Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min27s396

4°. Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min27s553

5°. Robert Kubica (POL/Renault), 1min27s784

6°. Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min27s861

7°. Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min27s879

8°. Jenson Button (ING/McLaren), 1min27s963

9°. Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min27s969

10°. Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min28s334

11°. Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso), 1:28.610

12°. Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1min28s652

13°. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min28s734

14°. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min29s036

15°. Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min29s044

16°. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min29s211

17°. Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min29s305

18°. Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min30s618

19°. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min30s884

20°. Timo Glock (ALE/Virgin), 1min31s341

21°. Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), 1min32s180

22°. Bruno Senna (BRA/Hispania), 1min32s230

23°. Karun Chandhok (IND/Hispania), 1min32s762

24°. Adrian Sutil (ALE/Force India), sem tempo