Corrida em Interlagos faz pilotos da Stock Car sonharem com prêmio milionário

O grid da Stock Car vive um momento de expectativa especial durante o fim de semana. Como neste domingo, às 11h30, será disputada a Corrida do Milhão, em Interlagos, os pilotos têm, além da habitual ansiedade por competir e ganhar, o sonho e os planos de quem pode ir para casa com o cheque de R$ 1 milhão.

A prova milionária foi disputada pela primeira vez em 2008 e já coroou sete diferentes campeões. Todos os vencedores anteriores estarão no grid para buscar repetir feito. O maior deles é o paulista Thiago Camilo, de 34 anos, ganhador de três edições e experiente em lidar com a expectativa prévia.

"Talvez o segredo seja exatamente não pensar na Corrida do Milhão como se fosse uma prova diferente. É entrar no carro focado em fazer o melhor e, se for possível, buscar a vitória", disse ao Estado o ganhador em 2011, 2012 e 2015 e piloto da Ipiranga Racing.

Camilo conquistou duas vitórias na prova em condições improváveis. Em 2012, largou em 20.º e só se tornou líder nos últimos metros, quando Cacá Bueno ficou sem combustível. Anos depois, em 2015, o piloto venceu de forma tão surpreendente que apenas o pai dele, Bel Camilo, havia apostado na vitória do filho em um bolão. O prêmio foi de R$ 7 mil.

"Eu me acidentei duas semanas antes, na corrida de Curitiba, tive múltiplas contusões no pé, e enquanto fazia fisioterapia em tempo integral a equipe se desdobrava para reconstruir o carro", relembrou o piloto.

A prova de amanhã terá a duração de 40 minutos e mais uma volta. A novidade será obrigatoriedade de os carros largarem com o mesmo nível de combustível e o conjunto de pneus utilizados na classificação. A regra deve interferir na estratégia das equipes e aumentou a expectativa na categoria para saber quem é o favorito para vencer.

"Interlagos é uma pista que eu gosto muito. A expectativa é grande, pois é uma corrida muito especial. Estou treinando bastante", disse a piloto Bia Figueiredo. "É a primeira Corrida do Milhão que eu estou indo sabendo que temos condições de ganhar. Estou bem animado", comentou Gabriel Casagrande.