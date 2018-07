Cotado para substituir Rosberg, Ricciardo descarta transferência para a Mercedes

O piloto australiano Daniel Ricciardo descartou nesta quarta-feira qualquer chance de deixar a Red Bull para substituir o alemão Nico Rosberg, na Mercedes, no Mundial de Fórmula 1 de 2017. Ele garantiu que vai cumprir seu contrato até o fim com a Red Bull - tem mais dois anos de vínculo com a equipe austríaca.

"Eu tenho mais dois anos com a Red Bull, e é onde vou ficar", declarou Ricciardo, em Perth, onde passa as férias. "Há muitas pessoas tentadas a fazer esta transferência. Eu apenas espero que quem o fizer, aproveite", declarou o piloto de 27 anos, terceiro colocado no Mundial de Pilotos deste ano, atrás somente dos pilotos da Mercedes.

Foi por causa da boa colocação no campeonato que Ricciardo se tornou alvo de rumores sobre uma possível transferência para a Mercedes. Além dele, o espanhol Fernando Alonso e o alemão Sebastian Vettel foram cotados para assumir a vaga de Rosberg, atual campeão da F-1, que anunciou sua aposentadoria apenas cinco dias depois de faturar o título.

Assim como Ricciardo, Alonso já descartou esta possibilidade. No momento, o mais cotado para substituir Rosberg é o finlandês Valtteri Bottas, da Williams. A eventual saída do piloto da Williams poderia até abrir caminho para o retorno de Felipe Massa a sua ex equipe no próximo ano.