D'Ambrosio será piloto reserva da Lotus na Fórmula 1

D''Ambrosio, de 26 anos, correu como titular da Virgin em 2011, mas acabou sendo demitido depois do término da temporada. "É emocionante fazer parte da equipe Lotus de F1", festejou o piloto. "É um animador próximo passo em minha carreira. Eu competi uma temporada completa na F1 como um piloto de corrida por uma equipe menor, onde eu aprendi muito sobre Fórmula 1. Agora, eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma das equipes de ponta, com grande potencial para o meu futuro desenvolvimento", completou.

Embora a Virgin não tenha conquistado nenhum grande resultado na temporada passada, até por causa das evidentes limitações do seu carro, D''Ambrosio conseguiu empolgar os dirigentes da Lotus com dois 14.º lugares em duas corridas.

"Ele impressionou como piloto reserva para nós em 2010 e no final daquele ano ele deu uma demonstração de força no teste de jovens pilotos da F1. Ele também mostrou força em sua temporada de estreia como piloto estreante na F1. Estou ansioso para trabalhar com Jerome de novo e acho que ele é um complemento perfeito para a nossa força motriz", comemorou Eric Boullier, chefe da Lotus, lembrando que D''Ambrosio já trabalhou pela Renault, hoje Lotus, no passado.

Antes de estrear na Fórmula 1, D''Ambrosio correu anteriormente na GP2, na International Formula Master, na F3000 Euroseries e na Formula Renault. Na Virgin, deu lugar ao francês Charles Pic, que será companheiro de equipe do alemão Timo Glock na temporada de 2012.