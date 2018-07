Daniel Ricciardo celebra pódio e Sebastian Vettel lamenta novo problema

MONTECARLO - A Red Bull teve neste domingo mais uma corrida de alegrias e decepções na Fórmula 1. O australiano Daniel Ricciardo conquistou mais um pódio para a equipe austríaca, depois de cometer erros no início no GP de Mônaco. Mas o tetracampeão Sebastian Vettel voltou a sofrer com problemas técnicos e abandonou a prova disputada no circuito de rua de Montecarlo.

"Estou desapontado. Eu tive uma boa largada e aí perdemos pressão do motor turbo. Então, fiquei sem potência e tive que desistir", disse Vettel, isentando a equipe de culpa. "O time fez tudo que podia. Eu me senti meio impotente diante do carro. Então perguntei o que poderíamos fazer, mas não havia nada a fazer naquele momento".

Vettel já havia sofrido com problemas em sua Red Bull no sábado. No entanto, a equipe conseguira resolver as falhas a tempo da corrida deste domingo. "Consertamos o problema no ERS [sistema de recuperação de energia] ontem, mas tivemos outras questões com o turbo hoje", lamentou.

Preocupado com os contratempos deste domingo, Ricciardo saiu da pista aliviado com o terceiro lugar. O australiano teve uma fraca largada, ao perder duas posições, e depois demorou para se aproximar dos primeiros colocados. No fim, quase ameaçou a segunda colocação de Lewis Hamilton.

"Foi a primeira vez em toda a corrida em que senti que estava realmente dirigindo o carro e nós pudemos alcançar Lewis. Foi divertido, mas não pude ultrapassá-lo. Então posso dizer que a prova terminou melhor do que começou", avaliou o piloto australiano, que superou Vettel na classificação geral. Tem 54 pontos, contra 45 do alemão.