Daniel Ricciardo comemora sua primeira vitória no GP de Mônaco: 'Redenção'

Daniel Ricciardo manifestou o seu alívio por conquistar a sua primeira vitória mo GP de Mônaco, após largar e terminar a prova na primeira posição. Na edição de 2016 da corrida, o australiano era o líder e o favorito para triunfar em Montecarlo, mas um erro da Red Bull em uma parada de pit stop foi o suficiente para o inglês Lewis Hamilton tomar a ponta e não perder mais.

"Finalmente sinto que a redenção chegou. Acho que posso aparentar mais felicidade agora do que pude no sábado. Tivemos muitos problemas durante a corrida. Eu senti perda de potência e achei que estava acabado. Conseguimos superar graças à equipe", disse Daniel Ricciardo na entrevista coletiva de imprensa realizada após o GP.

Terceiro colocado no Mundial de Pilotos com 72 pontos, 38 atrás do líder Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo disse que terminou a prova muito cansado por ter de lidar com o problema de potência no carro, identificado apenas na 18.ª das 78 voltas. "Eu queria fechar os olhos e chorar porque eu pensei que a corrida tinha terminado. Mudamos um monte de coisas que não consertaram o problema. Tivemos de sobreviver, não foi divertido. Estou exausto", comentou o australiano.

Companheiro de Red Bull do vencedor da prova, Max Verstappen terminou no nono lugar após nem participar do treino de classificação e largar em último. A ausência na qualificação ocorreu porque holandês sofreu um acidente no treino livre de sábado, erro que ele tentou não repetir neste domingo.

"Eu apenas não quis me arriscar e me envolver em um acidente. Não poderia me colocar nessa posição neste momento. Fiz tudo com uma certa margem. Eu sabia que, mesmo se eu me arriscasse um pouco mais, mesmo assim não ia passar quem estava à minha frente", analisou o piloto de 20 anos.