Daniel Serra comemora título da Stock Car: 'Merecemos este título'

O piloto paulista Daniel Serra coroou neste domingo seu grande ano com o primeiro título na Stock Car. Ao chegar em terceiro lugar na última etapa do ano, disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ele se sagrou campeão da principal categoria do automobilismo brasileiro.

"Sempre falei que queria ganhar o meu primeiro e nunca pensei no segundo. Agora já quero brigar pelo bicampeonato", disse o piloto da Eurofarma RC, que celebrou feito incomum na etapa: os três pilotos da equipe terminaram no pódio nesta manhã.

"Sempre pensamos que seria demais terminar com os três pilotos da equipe no pódio. Foi um final de semana perfeito da equipe. A equipe mereceu esse título, cada pessoa que está lá dentro, que trabalha e viaja para todas as etapas. O meu trabalho não é mais importante que o deles, estamos todos no mesmo nível", declarou.

A conquista coroou um ano de muitas conquistas para o piloto. Na Stock Car, ele faturou quatro pole positions e venceu quatro provas, sendo uma delas a Corrida do Milhão. Fora do Brasil, participou da conquista de uma das divisões da tradicional 24 horas de Le Mans, na França.

Mas foi o troféu obtido neste domingo que fez o brasileiro vibrar mais. "É o título mais importante da minha carreira e isso só acontece quando nos cercamos das pessoas certas", disse o piloto, que repetiu feito do pai Chico Serra, outro campeão da Stock Car.

DESPEDIDA

Vencedor da corrida deste domingo, Ricardo Maurício se despediu da Eurofarma RC em Interlagos. Em 2018, ele vai reforçar a Full Time e terá como companheiros de equipe dois ex-pilotos da Fórmula 1, Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet.

"Deixo a equipe com um balanço positivo, foram 145 corridas e com recordes de pódios (44). Conquistei um título em 2013 e uma Corrida do Milhão. A equipe novamente desempenhou um ótimo trabalho. Só tenho que agradecer à parceria com Max Wilson e o Daniel Serra. Pilotos têm anos brilhantes e esse foi o do Daniel", comentou Maurício.