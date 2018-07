Daniel Serra e Átila Abreu vencem as corridas da etapa de Goiânia da Stock Car

Daniel Serra e Átila Abreu foram os vencedores das corridas da rodada dupla da 11.ª e penúltima etapa da temporada de 2017 da Stock Car, neste domingo, realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Líder na corrida pelo título, Serra foi aos 325 pontos e abriu 19 de vantagem para Thiago Camilo, vice-líder e único perseguidor. Camilo terminou a primeira bateria em oitavo e foi quarto colocado na segunda.

Com a vitória na primeira corrida, a quarta na atual temporada, Daniel Serra precisa apenas de um quarto lugar na última etapa da temporada, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para ser campeão. A etapa está marcada para o dia 10 de dezembro e será disputada em corrida única, com pontuação dobrada.

Na primeira corrida, Daniel Serra, da Eurofarma RC, que largou da pole position, só perdeu a primeira colocação quando foi aos boxes. A segunda colocação ficou com Ricardo Zonta, piloto da Shell Racing que tomou a posição ainda no início da corrida e chegou a pressionar Serra após a parada nos boxes. O português Antônio Félix da Costa, estreante da temporada, completou o pódio com o carro da Hero Motorsport.

Marcos Gomes, da Cimed Racing, foi o quarto lugar, à frente de seu companheiro de equipe, Denis Navarro. Na sequência apareceram Vitor Genz, Max Wilson, Thiago Camilo, Rubens Barrichello e Átila Abreu.

Na segunda corrida 2, Átila Abreu largou da primeira posição e se manteve na frente por toda a prova. Max Wilson, que terminou em segundo, foi seu maior perseguidor na prova, mas Átila se defendeu bem e conquistou a sua segunda vitória na temporada e a 11.ª da carreira. Cacá Bueno chegou em terceiro e completou o pódio. Thiago Camilo terminou na quarta posição.

Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Lucas Foresti e Vitor Genz foram o quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados, respectivamente. Daniel Serra completou a segunda corrida na nona colocação, à frente Felipe Lapenna.