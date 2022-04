Daniel Serra é o mais rápido no GP do Galeão e crava a pole na Stock Car

Foi com emoção até o fim. No retorno da Stock Car para o Rio de Janeiro, no GP do Galeão, Daniel Serra foi o mais rápido e fez a pole position. Em disputa marcada pela busca do vácuo a todo o momento, Serra cresceu no Q3, marcado por um acidente, e fez a melhor volta nos segundos finais.

Apesar do treino ser oficializado com o mesmo formato da etapa de Goiânia, com os pilotos se dividindo em grupos de três ou quatro e cada um deles tendo um número de voltas para buscar o melhor tempo, a organização decidiu, minutos antes do início, manter o formato tradicional, com Q1, Q2 e Q3.

DISPUTA CLASSIFICATÓRIA

Como era esperado, os pilotos começaram a classificatória fazendo uma “troca de vácuo” a cada volta. Com a grande quantidade de carros na pista, quem aproveitasse melhor o vácuo dos adversários conseguia uma vantagem. Desta forma, quem melhor se adaptou a situação ficou na frente.

Apesar de correr no Rio de Janeiro pela primeira vez, o argentino Matías Rossi conseguiu se colocar na frente e terminou no grupo da frente. Além dele, Sérgio Jimenez, Ricardo Maurício e Daniel Serra formaram os quatro primeiros lugares nos primeiros momentos da classificatória.

No Q2, com menos carros e um pouco menos de vácuo na pista, os quatro pilotos seguiram nas primeiras posições. Apesar de Rubens Barrichello tentar encostar, Sergio Jimenez, Matías Rossi e Ricardo Maurício seguiram nas três primeiras posições para a última parte da classificatória.

O Q3 foi marcado por um acidente entre César Ramos e Matías Ramos. Por conta disso, quase nenhum piloto conseguiu fazer uma volta rápida. Nos segundos finais, Daniel Serra conseguiu a melhor volta, e ficou com a pole position no Rio de Janeiro.