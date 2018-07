Daniel Serra mantém domínio e garante a pole na etapa de abertura da Stock Car

Daniel Serra manteve o domínio dos treinos livres e garantiu a pole position no treinamento classificatório neste sábado, na etapa de abertura da temporada de 2017 da Stock Car, em Goiânia. Max Wilson ficou em segundo lugar, seguido por Thiago Camilo.

O piloto da Eurofarma já havia sido o mais rápido nos testes coletivos, na última quinta-feira. Também dominou o treino livre na sexta e, na segunda sessão, na manhã deste sábado, ficou em segundo lugar. No classificatório, não deu chances aos concorrentes e foi o mais rápido em todas as sessões.

A primeira parte começou com os pilotos divididos em dois grupos. Daniel Serra liderou a lista dos 15 rápidos que avançaram para o Q2. Na briga pelo Q3, o piloto da Euroforama ficou à frente de Max Wilson, Átila Abreu, Thiago Camilo, Galid Osman e Marcos Gomes.

Na briga pela pole, os seis pilotos foram para a pista separadamente para uma única volta. E mais uma vez Daniel Serra se manteve na ponta. Max Wilson ficou em segundo, Thiago Camilo em terceiro, seguido por Galid Osman, Átila Abreu e Marcos Gomes.

Atual campeão, Felipe Fraga não teve um bom início. Foi eliminado no Q2 e largará na 10.ª colocação. Vice na última temporada, o veterano Rubens Barrichello garantiu apenas o 12.º lugar no grid. A primeira corrida da temporada da Stock Car acontecerá neste domingo, com largada prevista para as 13 horas. A segunda prova começa às 14h10.