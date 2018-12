Daniel Serra revela tensão: 'Achei que o pneu tinha furado umas seis vezes'

Quem acompanhou a última etapa da Stock Car, neste domingo, em Interlagos, e viu Daniel Serra conquistar o bicampeonato da Stock Car não imagina a tensão pela qual o piloto passou dentro de seu carro.

"Eu sofri um pouco com o desgaste de pneus. Mas de dentro do carro a gente nunca sabe. Eu achei que o pneu tinha furado umas seis vezes. Eu pensava: ‘acho que furou’. E não tinha furado. Você vai sentindo coisas, é a cabeça, é o nervosismo. Coisas que você não tem como controlar", disse o piloto que ratificou o título conquistado ano passado.

Durante a prova, Daniel perguntou várias vezes para a equipe, pelo rádio, a posição do rival Felipe Fraga. "Estávamos de olho na posição do Felipe. Mas agora estou muito feliz. Este é o momento em que tudo vale a pena. Toda a dedicação do ano. Me dedico para isso 24 horas por dia. Faço todo o possível para chegar o mais preparado possível para o fim de semana. Só minha mulher sabe o quanto eu me dedico me preparo e ponho tempo para evoluir como piloto."

O segundo lugar no campeonato não desanimou Felipe Fraga. "Mesmo tendo ficado sem o título, eu sou hoje um Felipe melhor do que o de 2016 e melhor ainda que o de 2017. Foi um campeonato muito bom e estou feliz porque, como piloto, a minha performance melhorou a cada ano", disse o campeão de 2016, aos 21 anos de idade.

"É uma pena, faltou pouco para ser campeão, mas o Daniel está de parabéns, o título está em boas mãos e agradeço todos da Cimed Racing pelo trabalho neste ano", disse o piloto, que terminou em quinto lugar, atrás de Daniel Serra.

O vencedor em Interlagos foi Ricardo Zonta, seguido por Julio Campos e Gabriel Casagrande, que completaram o pódio.