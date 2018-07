Daniel Serra vence 1ª prova em Tarumã e se mantém na liderança da Stock Car

Daniel Serra contou com uma dose de sorte neste domingo, mas venceu a primeira prova da etapa de Tarumã da Stock Car e se manteve na liderança da temporada. Galid Osman, em segundo, e Max Wilson completaram o pódio da corrida disputada em Viamão, no Rio Grande do Sul.

A primeira corrida, contudo, foi vencida inicialmente por Ricardo Zonta. Mas, após ser penalizado em 20 segundos por uma irregularidade na parada de reabastecimento, o ex-piloto da Fórmula 1 acabou apenas em 13º. Serra, assim, que largara em quarto, herdou a primeira colocação, enquanto o pole Osman ficou em segundo.

Quem também teve bom desempenho na primeira prova da décima etapa da Stock foi Thiago Camilo, vice-líder da temporada que ficou na quarta colocação, seguido por Antônio Pizzonia. Diego Nunes, Marcos Gomes, Julio Campos, Rubens Barrichello e Denis Navarro completaram as dez primeiras posições.

Na segunda corrida, por sua vez, o destaque foi para Ricardo Mauricio. Depois de largar apenas na 16ª colocação, ele aproveitou os pneus preservados e os botões de ultrapassagem economizados para vencer e garantir o segundo triunfo da Eurofarma neste domingo.

Atual campeão da Stock Car, Felipe Fraga também teve bom desempenho e terminou em segundo, enquanto Átila Abreu completou o pódio. Mantiveram, assim, a perseguição ao líder Daniel Serra.

Com os resultados deste domingo, Serra se manteve na liderança com 289 pontos, dez na frente de Camilo. Em seguida aparecem Fraga, com 232, e Atila, com 221. A 11ª e penúltima etapa da temporada será disputada em 19 de novembro, em Goiânia.