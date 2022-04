Daniel Serra vence a primeira corrida do GP do Galeão da Stock Car

Foi de ponta a ponta. Depois de ser o piloto mais rápido na classificação, Daniel Serra liderou desde a primeira volta e venceu a primeira corrida no GP do Galeão, no Rio de Janeiro, e conquistou sua primeira vitória na temporada da Stock Car.

Como foi a corrida

Apesar de uma largada movimentada, com muitos ataques ao mesmo tempo, Daniel Serra, Sérgio Jimenez e Ricardo Maurício mantiveram as três primeiras posições nos primeiros minutos de prova.

Depois deste primeiro momento, em questão de três voltas, Ricardo Maurício caiu para a quinta colocação e voltou para a terceira, mas a diferença para os dois primeiros colocados aumentou e a corrida teve a entrada do safety car, por conta de um acidente.

Após cerca de cinco minutos sem ação, os pilotos foram liberados para acelerar mais uma vez e os ataques iniciaram mais uma vez. Neste momento, o argentino Matías Rossi tentou assumir a segunda colocação e Sérgio Jimenez se defendeu como pode. Com essa disputa, Ricardo Maurício encostou na dupla e Daniel Serra abriu vantagem na ponta.

Como era esperado por ser uma pista nova e uma corrida no concreto, um pouco depois da metade dos 30 minutos, os pilotos passaram a apresentar problemas de suspensão e com os pneus. Desta forma, corredores como Rubens Barrichello e Diego Nunes tiveram que abandonar.

Já na reta final, após todos os pilotos terem passado pelo box, Daniel Serra seguiu dono absoluto da prova. Com ele, Matías Rossi e Ricardo Maurício seguiram nas três primeiras posições. Líder da atual temporada, Gabriel Casagrande, que largou em 10º lugar, chegou na quarta colocação e passou a buscar o pódio.

CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA

1º - Daniel Serra

2º - Matías Rossi

3º - Ricardo Maurício

4º - Gabriel Casagrande

5º - Cesar Ramos

6º - Felipe Massa

7º - Guilherme Salas

8º - Thiago Camilo