Daniel Serra vence de ponta a ponta 1ª corrida da Stock Car e Zonta fatura a 2ª

Depois de dominar todos os treinos, Daniel Serra manteve o domínio neste domingo e venceu de ponta a ponta a etapa de abertura da temporada de 2017 da Stock Car, em Goiânia. O piloto da Eurofarma chegou a ser pressionado no fim por Thiago Camilo, mas conseguiu se manter em primeiro até a bandeirada final. O terceiro lugar ficou com Max Wilson.

Daniel Serra demonstrou que o acerto do carro estava perfeito para a primeira etapa do campeonato e abriu vantagem sobre os adversário logo na largada. Na parada para reabastecimento e troca de pneus, Thiago Camilo roubou o segundo lugar de Max Wilson e passou a lutar pela liderança. Mas Daniel Serra seguiu sem errar e venceu.

A primeira corrida do dia também contou com um acidente envolvendo oito pilotos logo na primeira volta. O carro de Marcos Gomes rodou na pista e provocou uma série de batidas que retirou Júlio Campos, Ricardo Zonta, Rubens Barrichello, Allam Khodair, Bia Figueiredo, Gabriel Casagrande e Antonio Pizzonia da prova.

No fim das contas, o quarto lugar ficou com Ricardo Maurício, seguido por Átila Abreu. Galid Osman foi o sexto, com Cacá Bueno em sétimo. Campeão da última temporada, Felipe Fraga terminou apenas em oitavo lugar, à frente de César Ramos. Tuka Rocha fechou a lista dos 10 primeiros colocados.

A segunda bateria da etapa de abertura, que teve largada invertida das 10 primeiras posições, contou com vitória de Ricardo Zonta. O piloto da Shell Racing largou na 25.ª posição por ter abandonado a primeira prova, suportou a pressão do companheiro de equipe, Átila Abreu, e comemorou a vitória em Goiânia. Max Wilson repetiu a posição da primeira bateria, completando o pódio da prova.

Rubens Barrichello terminou em quarto lugar, à frente de Dennis Navarro. A sexta colocação ficou com Daniel Serra, seguido de perto por Allan Khodair. Thiago Camilo ficou com a oitava colocação, com Cacá Bueno em nono e Felipe Fraga em 10.º.