Daniel Serra vence etapa de Curitiba da Stock Car e assume liderança

CURITIBA - Daniel Serra venceu neste domingo a etapa de Curitiba da Stock Car, a segunda da temporada 2013. Para isso, mostrou arrojo para conseguir uma ultrapassagem decisiva, mas também contou com a sorte e soube se defender dos ataques de Ricardo Maurício, que ficou na segunda colocação, logo à frente de Thiago Camilo, que completou o pódio. Assim, faturou a sua primeira vitória neste ano e a quarta na sua carreira categoria.

Segundo colocado no grid de largada em Curitiba, Serra perdeu a vice-liderança para Allam Khodair logo no início da prova, enquanto Maurício, o pole, sustentou a liderança. Na janela para pit stops, que voltaram a ser obrigatórios, as posições do três primeiros colocados mudaram.

Khodair permaneceu por mais uma volta na pista e voltou dos boxes na liderança. Serra caiu para a terceira colocação, mas conseguiu ultrapassar Maurício na 15ª volta. Ambos eram acompanhados de perto por Camilo.

Porém, na 20ª volta, o pneu traseiro esquerdo de Khodair furou e ele foi obrigado a voltar aos boxes, o que o tirou da disputa pela vitória. Serra, então assumiu a liderança e passou a ser pressionado por Maurício, mas conseguiu assegurar a vitória na etapa de Curitiba.

Maurício ficou na segunda posição, seguido por Camilo. Já Valdeno Britto foi o quarto colocado, logo à frente de Cacá Bueno, que venceu a prova de abertura do campeonato, e de Ricardo Zonta. Já Rubens Barrichello voltou a ter dificuldades e terminou a prova apenas na 19ª colocação.

Barrichello garantiu no sábado a 10ª colocação no grid, mas perdeu sete posições na largada. Quando fazia prova de recuperação, foi tocado por Felipe Lapenna, perdeu várias posições e precisou ir aos boxes para reparar os danos no seu carro. Assim, não conseguiu nada mais do que o 19º lugar e segue sem pontuar na Stock Car.

Com o resultado da etapa de Curitiba, Serra assumiu a liderança do campeonato, com 41 pontos, um a mais do que Cacá. Maurício é o terceiro com 38 e Valdeno ocupa a quarta colocação com 37. A terceira etapa do campeonato será realizada no dia 28 de março no circuito de Tarumã, no Rio Grande do Sul.

Confira o resultado final da etapa de Curitiba da Stock Car:

1º. Daniel Serra - 31 voltas em 42min15s571

2º. Ricardo Maurício - a 1s598

3º. Thiago Camilo - a 2s882

4º. Valdeno Brito - a 6s042

5º. Cacá Bueno - a 6s445

6º. Ricardo Zonta - a 7s069

7º. Max Wilson - a 11s090

8º. Átila Abreu - a 11s720

9º. Sérgio Jimenez - a 16s119

10º. Rodrigo Sperafico - a 21s543

11º. Júlio Campos - a 22s962

12º. Tuka Rocha - a 26s709

13º. Denis Navarro - a 31s167

14º. Nonô Figueiredo - a 31s459

15º. Galid Osman - a 35s233

16º. Popó Bueno - a 43s028

17º. Lico Kaesemodel - a 57s017

18º. Allam Khodair - a 57s915

19º. Rubens Barrichello - a 1min02s095

20º. Fábio Fogaça - a 1min03s015

21º. Marcos Gomes - a 1min03s324

22º. Rodrigo Pimenta - a 1min05s159

23º. Luciano Burti - a 1min05s409

24º. Vitor Genz - a 1min10s355

25º. Felipe Lapenna - a 1min11s263

26º. Raphael Matos - a 1min13s701

27º. Alceu Feldmann - a 1 volta

28º. Ricardo Sperafico - a 1 volta

29º. David Muffato - a 1 volta

30º. Duda Pamplona - a 1 volta

31º. Beto Cavaleiro - a 1 volta

Abandonaram:

Patrick Gonçalves

Wellington Justino

Diego Nunes