Danilo Lewis larga na pole na principal categoria da SuperBike Brasil 2021

O piloto Danilo Lewis, 28, da Tecfil Racing Team, ficou com a pole position no treino classificatório deste sábado (18), no autódromo de Interlagos, São Paulo, da SuperBike Brasil 2021, categoria PRO, para a corrida deste domingo (19), a oitava e última da temporada. A PRO é considerada a principal categoria da SuperBike Brasil, uma das que têm motos de 1000 cilindradas.

Mesmo não estando entre os cinco primeiros da PRO em 2021, Danilo Lewis, natural de Osasco (SP), vem fazendo um bom final de temporada, tendo vencido as duas últimas etapas.

Leia Também Motos que competem na SuperBike Pro podem ser utilizadas nas ruas

No total, quatro das sete categorias da SuperBike Brasil foram definidas por meio de disputa da super pole, que é um método semelhante ao do Q1 (qualifying 1) da F-1.

Neste tipo de classificatório, os 10 primeiros classificados entre todos entram em uma disputa direta para largar em primeiro.

A duração dos treinos, com todos os competidores, até a disputa da super pole é de 18 minutos. A partir daí, os pilotos têm 10 minutos para definir o grid de largada.

A SuperBike Brasil é considerado o maior campeonato de motovelocidade das Américas e o quarto maior do mundo, atrás da MotoGP, do World SBK e do British SBK Championship.

As corridas neste domingo (19) terão início às 9h e a última prova começará às 16h50. Às 13h25 haverá a largada para a SuperBike Pro.

A entrada para as arquibancadas é gratuita, com a obrigatoriedade da apresentação dos comprovantes de vacinação ou de testes negativos (PCR ou antígeno) para Covid-19 feitos até 48h antes do evento.

Serão cobrados ingressos para o paddock. A sugestão da organização é que cada espectador traga 1 kg de alimento não perecível, dentro da campanha SuperBike Solidário.

Confira os pole positions em cada categoria da SuperBike Brasil 2021:

SuperBike PRO*: Danilo Lewis, Tecfil Racing Team

Copa PRO Honda CBR 650R: João Vitor Carneiro, Cajuru Racing

SuperSport 600cc: Mauro Passarino, Tecfil Racing Team

SuperBike Evolution: Joelsu Mitiko, Controllity Racing

SuperSport 400cc: João Pedro Arratia, HJCPSBK

SuperBike Escola: Felipe Bittencourt, PCM/PRT

Honda Jr. Cup: João Teixeira

*Pedro Sampaio já é o campeão antecipado da categoria