De contrato renovado, Bottas garante ainda sonhar com título em 2017 na Fórmula 1

Valtteri Bottas é visto mais como um aliado de Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na Mercedes, na luta pelo título mundial com Sebastian Vettel do que como um rival deles, mas ele garante pensar diferente. Na véspera do início das atividades do GP de Cingapura, a 14ª etapa das 20 etapas previstas para a temporada 2017 da Fórmula 1, o finlandês garante que ainda se vê com chances de ser campeão e, para isso, mira a vitória na prova do próximo domingo.

"Com certeza seria bom terminar à frente de Lewis (Hamilton) e Sebastian (Vettel) para manter vivas as esperanças de título. Eu não sei a quantidade exata de pontos que estou longe, acho que são muitos, mas, novamente, teoricamente, qualquer coisa na Fórmula 1 é possível com sete corridas pela frente. Eu devo começar logo a terminar à frente deles, já que o final da temporada está se aproximando. Mas para ser sincero, não quero pensar muito sobre isso", afirmou Bottas em entrevista ao site oficial da Fórmula 1.

Nesse momento, Bottas soma 197 pontos, em terceiro lugar no Mundial de Pilotos. O finlandês está, portanto, bem atrás de Hamilton, o seu companheiro de equipe na Mercedes, que soma 238 pontos, e também de Vettel, que está com 235, ainda que faltem sete provas para o encerramento do campeonato.

O GP de Cingapura será a primeira prova após Bottas definir o futuro, com a renovação do seu contrato com a Mercedes para a temporada 2018. O finlandês assegurou que a situação não vai interferir no rendimento dentro da pista, pois ele encarava a situação com bastante tranquilidade.

"Claro que é bom saber onde você estará correndo no próximo ano. Com certeza, é um bom sentimento, e melhor do que não saber e melhor do que não ter a confirmação. Não houve nenhum momento nesta temporada em que estive em pânico sobre isso, porque esta temporada começou muito bem. Nós conseguimos alguns bons resultados juntos e em nenhum momento durante este ano eu recebi sinais da equipe de que eles estavam procurando outra pessoa", disse.