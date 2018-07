De la Rosa revela chance de correr na Hispania em 2011

"Estou em contato com os Carabantes [proprietários da Hispania], nós conversamos muito e eles me informam sobre como o projeto está indo. Se o projeto for interessante e ambicioso, eu ficaria feliz de estar com eles. Eles sabem disso, mas no momento não há pressa", afirmou, em entrevista à rádio espanhola Onda Cero.

De la Rosa admitiu que não aceitou bem a sua saída da Sauber. "É estranho, mas eu não vou julgar decisões de outras pessoas. Eu tenho minha opinião sobre isso, Peter Sauber sabe disso, que é o que conta para mim. Eu respeito a decisão, mas isso não significa que eu concorde com ela. Agora eu estou seguindo em frente com a Pirelli", disse.