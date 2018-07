De luto, Maldonado promete honrar apoio de Chávez Apenas alguns dias depois de assistir o funeral de Hugo Chávez, presidente da Venezuela e seu principal financiador, o piloto Pastor Maldonado, da Williams, se encontra no outro lado do mundo em preparação para a abertura da temporada 2013 da Fórmula 1, neste domingo, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.