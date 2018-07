De olho em vaga de Massa, Kubica volta a fazer testes pela Williams

O polonês Robert Kubica voltou a fazer teste pela Williams, nesta terça-feira, de olho na vaga de Felipe Massa para a temporada 2018 da Fórmula 1. Tentando voltar à categoria, Kubica completou a programação da equipe para o dia no Circuito de Hungaroring, em Budapeste, na Hungria.

Sem dar maiores declarações ao fim do dia, Kubica classificou o teste como "um outro dia produtivo". Foi seu segundo e último dia de testes com a equipe. Na semana passada, ele completou programação semelhante no tradicional Circuito de Silverstone, na Inglaterra. Em ambos os testes, ele pilotou o modelo FW36, usado pela equipe na temporada 2014.

Kubica participou dos testes porque a Williams ainda não definiu quem será o substituto do canadense Lance Stroll para a temporada 2018. O brasileiro Felipe Massa só tem contrato até o fim do ano e ainda não definiu o seu futuro. Além de Kubica, o escocês Paul di Resta briga pela vaga.

Di Resta também deve testar em Budapeste nesta semana. O escocês é o piloto reserva da Williams e até substituiu Massa neste ano na Hungria, quando o brasileiro sofreu mal-estar.

Já Kubica, que venceu um GP durante a sua passagem pela categoria, gera maiores dúvidas na Williams porque não disputa um GP de F-1 desde 2010. Isso porque ele precisou se afastar da categoria às vésperas do início da temporada 2011 após sofrer um grave acidente de rali. Agora, ele trabalha para voltar ao grid, também tendo participado de testes pela Renault.