De olho no título, Hamilton treina em simulador da Mercedes

Às vésperas da etapa derradeira do Mundial de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, líder do campeonato, se prepara de forma séria. Na fábrica da Mercedes, o piloto conta com a ajuda de um simulador para treinar para o circuito de Abu Dabi, onde os pontos em disputa serão dobrados, aumentando ainda mais a importância da corrida, a última da temporada e que vai definir o campeão: ele ou seu parceiro da Mercedes, Nico Rosberg.

Com aparência de 'videogame', o simulador reproduz situações do clima e do carro de forma fiel, como aderência do pneu, aspectos mecânicos e sistemas eletrônicos. O aparelho, de última geração, custou cerca de 25 milhões de euros (R$ 56 milhões) e conta com oito projetores, garantindo 360 graus de campo de visão ao piloto. Profissionais têm usado cada vez mais o simulador para, além de conhecer as pistas, manter os reflexos e a coordenação.