De saída da Ferrari, Massa faz elogios a Fernando Alonso

SÃO PAULO - Após o anúncio da saída do brasileiro Felipe Massa da Ferrari, o piloto que teve uma parceria, por vezes, conturbada com o companheiro de equipe Fernando Alonso, disse que considera o espanhol o melhor com quem já correu. “Com certeza tive momentos difíceis com fortes companheiros. Eu tive mais dificuldades com o Alonso. Eu acho que ele é o mais completo”, disse em entrevista a rede Sky Sports.

As comparações sobraram até para o heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, com quem Massa correu em 2006. “Schumacher era muito bom. Era um piloto incrível e completo, também. Mas acho o Alonso mais perfeito. Massa corre até o final do ano pela Ferrari, e disse já ter recebido contatos das equipes Mc Laren e Lótus para correr na temporada 2014. Na Lótus, onde segundo Massa a negociação está mais avançada, o piloto iria substituir o finlandês Kimi Raikkonen, que está assumindo seu posto na escuderia italiana.

Questionado sobre a possibilidade de ser escudeiro de Alonso nas sete corridas restantes, Massa nega e diz que “vai pra cima”. Até porque o desempenho do brasileiro nesta reta final do campeonato pode definir seu futuro na Fórmula 1.