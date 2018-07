Dê um 360º numa moto em Interlagos

O vídeo ‘500 milhas’ começa com um depoimento de Eric Granado, piloto da Honda Racing. Enquanto ele comenta sobre a sensação de pilotar a 280 km/h, o leitor pode acompanhar imagens de sua preparação para a prova em Interlagos. A câmera usada na gravação está em seu capacete. Eric é um piloto de 20 anos, que compete no Brasil e Europa. Já ganhou o campeonato brasileiro das 600 cc duas vezes, em 2014 e 2015. Este ano, acelera nas 1000cc.

O vídeo pode ser visto no aplicativo Estadão Realidade Virtual, disponível para os sistemas Android e iOS. Ele vai propiciar uma maneira diferente de interagir com o conteúdo. Os vídeos estarão disponíveis também no canal do Estado no YouTube. A produção é do repórter-fotográfico Masao Goto Filho.

COMO ACESSAR

Baixe o aplicativo Estadão Realidade Virtual gratuitamente. Vire seu smartphone ou tablet em qualquer ângulo para ter a visão 360°. Com óculos de realidade virtual, a experiência é mais intensa.