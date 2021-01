De Villiers vence a quinta etapa do Dakar e Peterhansel segue líder nos carros

Depois de três vitórias seguidas do príncipe catariano Nasser Al-Attiyah, a categoria de carros do Rally Dakar, que está tendo a sua segunda edição da história na Arábia Saudita, teve um vencedor diferente nesta quinta-feira. O sul-africano Giniel de Villier cruzou em primeiro lugar na quinta etapa ao completar o trecho de especial de 456 km entre as cidades de Riad e Al Qaisumah com o tempo de 5h09min25s.

De Villiers venceu a etapa com 58 segundos na frente do o compatriota Brian Baragwanath. Líder da classificação geral, o francês Stéphane Peterhansel ficou em terceiro, com Al-Attiyah em quarto lugar. Outro grande nome do Rally Dakar, o espanhol Carlos Sainz, atual campeão, terminou na nona colocação. Os brasileiros Guiga Spinelli e Youssef Haddad conseguiram a 16.ª posição.

O dia no Rally Dakar foi marcado por um grave acidente nos carros. Ainda nos primeiros quilômetros da etapa, perto de Riad, o estreante sul-africano Henk Lategan capotou o seu Toyota diversas vezes e fraturou a clavícula. O navegador Brett Cummings não ficou ferido.

Na classificação geral, Peterhansel segue na liderança, com pouco mais de seis minutos de vantagem para Al-Attiyah. Sainz aparece em terceiro, seguido pelo polonês Jakub Przygonski e pelo checo Martin Prokop fechando o Top 5. Spinelli e Haddad ocupam o 15.º posto.

MOTOS - A quinta especial do Rally Dakar teve a vitória nas motos do argentino Kevin Benavides, após 5h59min50s. Mas não teve o dia mais fácil da carreira antes da conquista. Na reta final da disputa, caiu na chegada do km 330 e machucou o nariz. Apesar da queda, conseguiu retornar e seguiu na frente, com o chileno José Ignácio Cornejo em segundo.

O americano Toby Price ficou na terceira posição, com o italiano Lorenzo Santolino em quarto, o britânico Sam Sunderland em quinto e o francês Xavier de Soultrait na sexta colocação.

Com os resultados desta quinta-feira, Benavides assumiu a liderança também na classificação geral, com 2min31s de vantagem para Soultrait. Cornejo, Price e Sunderland aparecem fechando o Top 5.

Nos UTVs, o Brasil não foi bem nesta quarta-feira com Gustavo Gugelmin, que faz parceria com o americano Austin Jones. Os dois cruzaram a linha de chegada em quarto lugar e agora ocupam a terceira colocação na classificação geral. Já Reinaldo Varela e Maykel Justo terminaram a etapa na 19.ª posição e segue no nono posto na competição.

Nesta sexta-feira, o Rally Dakar acelera para mais uma etapa, a sexta, entre as cidades de Al Qaisumah e Ha’il. Serão 448 km de prova, além de 170 de deslocamentos, totalizando 618 quilômetros.