De volta às pistas, Márquez faz teste em Portimão para avaliar retorno à MotoGP

Na última quinta-feira, a Honda divulgou as primeiras imagens de Marc Márquez andando de moto após o grave acidente sofrido em um treino no final do ano passado. Agora, a equipe anunciou neste domingo que o piloto espanhol realizou um dia de testes - no comando de uma RC213V-S, uma versão de rua da RC213V - no circuito de Portimão, em Portugal, para avaliações e preparação para voltar à MotoGP.

No início de novembro, às vésperas da etapa do Algarve, em Portugal, Márquez sofreu uma queda enquanto treinava motocross. Os médicos apontaram uma concussão do espanhol, que posteriormente o levou a ter problemas na vista e o afastou das duas últimas etapas do Mundial.

"Fazendo um passeio de domingo", disse a Honda. "Marc Márquez está de volta à pista pilotando a RC213V-S enquanto continua avaliando sua condição física antes da temporada de 2022 (da MotoGP)", acrescentou a equipe japonesa.

A fase do espanhol não tem sido das mais fáceis. Em 2020, um acidente na abertura da temporada, em Jerez de la Frontera, na Espanha, o fez perder todo o campeonato e ficar nove meses afastado das pistas, até a etapa de Portugal de 2021. Desde então, venceu três vezes - Alemanha, Austin e Misano -, mas teve a boa fase interrompida por um novo problema de saúde.

Em uma entrevista coletiva realizada na última sexta-feira, Marc Márquez deixou claro que, embora tenha a grande vontade de retornar o mais rápido possível ao Mundial de MotoGP, ele avalia seu estado clínico com seus médicos, para não dar nenhum passo em falso.

"Se estou andando de moto é porque tenho uma visão perfeita. Mas, no momento, sigo os conselhos do médico. Ele quer ver se num circuito de alta velocidade, num teste com muitas voltas, se quando me canso tenho algum problema ou não. Então, quero avaliar, e meu médico quer avaliar todas essas coisas antes de me permitir fazer o teste da Malásia", concluiu.

A pré-temporada da MotoGP começa em 5 de fevereiro, com uma bateria de testes em Sepang, na Malásia. A abertura do campeonato está prevista para 6 de março, no Catar.