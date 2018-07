Decepcionado, Button lamenta erro na estratégia O inglês Jenson Button admitiu neste domingo, após o GP do Japão, que tem chances remotas de conquistar o bicampeonato mundial. Quarto colocado na prova realizada no circuito de Suzuka, o piloto da McLaren está na quinta colocação no Mundial de Pilotos, com 189 pontos, 31 atrás do líder Mark Webber. A esperança de Button, que lamentou o resultado em Suzuka, é que as novidades do seu carro apresentem um resultado melhor no GP da Coreia do Sul, que será disputado no dia 24 de outubro.