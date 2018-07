Decepcionado, Massa diz que 'esperava muito mais' Como não poderia ser diferente, o brasileiro Felipe Massa terminou o Mundial de 2010 da Fórmula 1 decepcionado com o seu desempenho. Com 144 pontos, ele terminou em sexto lugar no Mundial de Pilotos e ficou 112 atrás do campeão Sebastian Vettel. Sem nenhuma vitória na temporada, o piloto da Ferrari quer riscar da memória esta temporada e iniciar o ano de 2011 de forma totalmente diferente.