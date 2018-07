Decisão sobre Ecclestone em caso de suborno é adiada

Por meio de um comunicado oficial, a promotoria de Munique informou que está esperando por respostas adicionais que os advogados do dirigente prometeram entregar ao júri após as acusações feitas contra ele. O tribunal local também indicou que a formação de um novo painel de juízes que analisam o caso faz com que uma decisão "já não possa ser tomada neste ano".

As acusações, apresentadas em julho, têm relação com um pagamento de US$ 44 milhões feito a um banqueiro alemão. O tribunal destacou, naquela ocasião, que não tomaria uma decisão, até meados deste mês de setembro, sobre se o caso iria a julgamento e, se fosse, quando seria iniciado.

Ecclestone está sob investigação desde quando o banqueiro Gerhard Gribkowsky foi considerado culpado de aceitar um pagamento relacionado a venda de uma participação nos direitos comerciais da F1. O dirigente alega que não cometeu nenhum ato ilegal, mas reconheceu que realizou um pagamento depois de ter sido pressionado a fazê-lo pelo banqueiro.

Condenado, Gribkowsky recebeu uma sentença de oito anos e meio de prisão no ano passado, depois de ter sido considerado culpado de corrupção, sonegação de impostos, desvio de dinheiro e fraude fiscal. Além de pressionar Ecclestone a lhe dar dinheiro, ele usou fundos do Bayern LB para pagar uma comissão de US$ 41 milhões ao chefão da F1 e concordou com o pagamento de mais US$ 25 milhões para a Bambino Trust, um companhia com a qual o dirigente estava filiado, apontaram os promotores do caso.