Demitido, Bruno Senna exalta 'marcas significativas'

"Foi gratificante terminar como o pontuador mais regular da equipe e poder demonstrar meu ritmo em 20 provas", afirmou Bruno Senna, por meio de nota distribuída pela sua assessoria, na qual depois completou: "Quero agradecer a toda equipe e em particular a Frank Williams (chefe e fundador da escuderia) por me darem a oportunidade de completar minha primeira temporada completa na F1. Foi gratificante ajudar a transformar o FW34 num carro competitivo e superar outros desafios, como lidar com os pneus Pirelli".

Agora em busca de uma vaga em uma outra equipe da Fórmula 1 para a temporada do próximo ano, o brasileiro também enfatizou que se sente mais maduro e preparado como piloto para ter sucesso na categoria. "Conquistei marcas significativas, como a melhor volta no GP da Bélgica, e sempre ganhei posições nas corridas. Correr regularmente entre os Top 10 foi um passo à frente em minha ainda relativamente curta carreira e me permitiu desenvolver minhas habilidades. Trabalhar com uma equipe tão competitiva e que sempre me apoiou me deixou melhor preparado para meus próximos passos", encerrou.

Bruno Senna terminou a última temporada da F1 na 16.ª posição, com 31 pontos, 14 atrás de Maldonado, mas o brasileiro ficou mais vezes entre os dez mais bem colocados das corridas - ele pontuou em 10 das 20 etapas do Mundial deste ano, enquanto o venezuelano figurou no Top 10 em apenas cinco provas. Entretanto, o arrojado piloto sul-americano venceu o GP da Espanha.

Force India, Caterham ou Marussia aparecem como possíveis destinos de Bruno Senna na Fórmula 1, sendo que ele já iniciou negociações para uma futura transferência, segundo confirmou o próprio piloto na última terça, quando admitiu que já preparava um "plano B" por já contar com a perda do seu lugar para Bottas na Williams.