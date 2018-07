Depois da vitória na Austrália, Lotus não quer falar em título da Fórmula 1

MELBOURNE - Tanto Kimi Raikkonen quanto Eric Boullier, piloto e diretor da Lotus, não querem nem ouvir falar nessa história de serem candidatos ao título da Fórmula 1 depois da bela vitória de domingo, na etapa de abertura do Mundial, no circuito Albert Park, em Melbourne. E já a partir desta quarta-feira o finlandês vai estar no autódromo de Sepang para a disputa da segunda prova, o GP da Malásia.

Foi na edição da corrida de 2009 que Raikkonen acrescentou mais um história curiosa as muitas que protagoniza: enquanto os pilotos procuravam manter a concentração acreditando que Charlie Whiting, diretor da competição, autorizaria o reinício da corrida, interrompida por causa da chuva, Raikkonen, na época na Ferrari, apreciava tranquilamente seu sorvete fora do carro.

Sobre o seu momento e da Lotus, comentou: "Ganhei uma etapa e restam, ainda, 18. Aqui tudo funcionou. Não quer dizer que já no próximo fim de semana será assim. Outra pista, outra temperatura, outros pneus". A Pirelli levou para a Malásia os mesmos pneus médios de Melbourne e, em vez dos supermacios, os duros.

Para tirar das costas a responsabilidade que já começa a se formar, Boullier respondeu "não", domingo, na Austrália, ao lhe perguntarem se a sua organização poderia pensar em título. "Meu objetivo tem sido reconduzir a Lotus à condição de time de ponta. Ainda é cedo para dizer qualquer coisa além de que já somos um time de ponta".

A Lotus venceu duas das quatro últimas provas da F-1. A vitória anterior foi no GP de Abu Dabi do ano passado, antepenúltima do calendário, onde também Raikkonen demonstrou sua personalidade outsider, ao dizer no rádio da equipe: "Deixe-me sozinho, eu sei o que estou fazendo".