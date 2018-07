Depois de deixar a Caterham, Rossi vira reserva da Marussia

Apenas oito dias depois de ter confirmado a sua saída da Caterham, Alexander Rossi foi oficialmente anunciado nesta quinta-feira como novo piloto reserva da Marussia, outra equipe hoje considerada "nanica" do cenário da Fórmula 1. O norte-americano de 22 anos irá se juntar aos seus novos companheiros de trabalho já para corrida deste final de semana, o GP da Hungria, em Budapeste.

Rossi participou de quatro treinos livres em finais de semana de prova desde que foi contratado pela Caterham, em 2011, e agora ficará até o fim da segunda metade do campeonato deste ano como opção para os lugares dos titulares da Marussia, o francês Jules Bianchi e o inglês Max Chilton.

"Hoje é um bom dia e o próximo passo da minha carreira na F-1. Desde minhas conversas iniciais com a Marussia, já me senti em casa. Estou ansioso para trabalhar com a equipe na Hungria e em crescer durante o restante da temporada. O timing dessa minha afiliação foi perfeito, especialmente começando na Hungria, antes das férias de verão", comemorou Rossi.

Contratado pela Marussia, o piloto disputou as duas últimas temporadas da GP2, na qual atualmente ocupa a 16ª posição. Ele vinha disputando essa categoria de acesso à F1 pela Caterham, mas fechou um rápido acordo com a equipe Campos para poder participar a etapa da Alemanha, realizada no último final de semana.