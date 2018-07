Desanimado, Alonso espera corrida tranquila em casa, no GP da Espanha

Depois de um início de temporada ruim na Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, da McLaren, diz estar animado por voltar a Barcelona, onde participa no próximo domingo do GP da Espanha. "Estou muito animado. É minha corrida em casa e eu tive bons momentos lá", afirma o piloto.

Sem pontuar nas primeiras quatro corridas do ano, Alonso diz que, apesar da expectativa, não sabe o que esperar da corrida em casa. O piloto vem enfrentando problemas com o motor Honda desde o retorno da fornecedora à F-1, em 2015. No ano passado, a McLaren não passou do 6º lugar no Mundial de Construtores.

"Depois de algumas corridas difíceis para nós, não tenho certeza do que podemos esperar deste final de semana. Estamos esperando algumas novas peças, mas não podemos nos concentrar muito na performance enquanto não resolvemos nossos problemas de confiabilidade", diz o espanhol.

Na última corrida, na Rússia, o carro de Alonso apresentou problemas e parou no meio da pista, obrigando o espanhol a abandonar a corrida mesmo antes de ela começar. "Sei que a equipe está trabalhando muito duro para ir a fundo nos nossos problemas recentes e espero ter uma corrida tranquila, um fim de semana com poucos problemas."

Bicampeão mundial da F-1, Alonso vai participar das 500 Milhas de Indianápolis, agendada para 28 de maio. Na quarta-feira passada, ele passou pelo teste para novatos no Indianapolis Motor Speedway, recebendo a liberação para tentar a sua classificação na prova. O piloto vai deixar de participar do GP de Mônaco da Fórmula 1 para disputar tradicional prova da Fórmula Indy.