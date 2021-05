Desapontado com 3º lugar, Verstappen desabafa: 'Não gostei de nenhuma volta'

Apontado como um dos pilotos capazes de ameaçar o reinado de Lewis Hamilton na Fórmula 1, Max Verstappen desperdiçou neste sábado, no treino classificatório do GP de Portugal, a chance de conseguir a sua segunda pole position da temporada ao terminar atrás dos adversários da Mercedes.

O holandês, que chegou a fazer a volta mais rápida - prestes a alcançar o primeiro lugar no grid - mas teve a marca anulado no Q3 por exceder o limite da pista, revelou estar decepcionado com o terceiro lugar no circuito de Portimão.

"Estamos lutando muito para encontrar o equilíbrio. Para ser sincero, não gostei de uma única volta neste fim de semana, apenas por causa do estado da pista. Sei que é igual para todos, mas para mim, pessoalmente, não é agradável dirigir", disse o jovem piloto da Red Bull.

Verstappen, depois do baque, se recuperou nos treinos, mas foi 0s0398 mais lento do que Valtteri Bottas, que garantiu a pole desbancando o companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton. O heptacampeão da Fórmula 1 tinha a expectativa de conseguir a centésima pole na carreira.

Verstappen entra na corrida em Portugal neste domingo um ponto atrás do rival Hamilton na classificação geral do Mundial de Pilotos. "Veremos amanhã o que podemos fazer. Não é tão fácil seguir aqui, mas se tivermos um bom ritmo com certeza vamos colocar pressão", concluiu o holandês.