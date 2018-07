Desempenho no treino deixa Massa e Nasr confiantes em Monza

O treino livre desta sexta-feira para o GP da Itália de Fórmula 1 deixou os brasileiros Felipe Massa e Felipe Nasr confiantes. Tanto o piloto da Williams quanto o da Sauber se mostraram satisfeitos com o desempenho de seus carros e projetaram uma boa prova neste domingo.

"Nós tivemos um treino positivo e estou feliz com o balanço e o sentimento do carro, o que é um bom começo para o fim de semana. Temos agora que analisar os dados e comparar com os outros competidores nas retas longas e curtas. Em um primeiro olhar, o carro parece competitivo, apenas precisamos certificar que estaremos prontos amanhã", disse Massa, já mirando o treino de classificação deste sábado.

Na atividade desta sexta, o brasileiro conseguiu o oitavo melhor tempo pela manhã e o décimo à tarde. Já Nasr ficou somente um pouco atrás, sendo o 11.º em ambas as sessões. E o piloto da Sauber também se mostrou feliz com o resultado e animado para domingo.

"Foi uma sexta-feira normal. O trabalho que fizemos hoje foi basicamente na aerodinâmica, achando o nível certo de tração. Além disso, fizemos testes de freios. No fim, me sinto confiante com o carro. Estamos trabalhando passo a passo em alguns detalhes, mas o balanço geral é satisfatório no momento", comentou Nasr.