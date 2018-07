Desgaste dos pneus e nova 'zebra' preocupam Hamilton na briga pela pole

A degradação dos compostos da Pirelli no asfalto paulistano preocupou boa parte dos pilotos durante os dois treinos livres, que abriram o GP brasileiro nesta sexta-feira. As maiores vítimas eram os pneus traseiros. Assim como os rivais, Hamilton não conseguiu evitar o problema e escapou da pista por falta de aderência.

"Este traçado é sempre duro com os pneus. Houve um pouco de degradação hoje, mas ainda assim não tão forte quanto dos outros anos", ponderou o inglês, acostumado a enfrentar problemas nas corridas em Interlagos. Em 2014, teve chances de superar Rosberg, o vencedor da prova, mas cometeu erros e saiu da pista, perdendo tempo na disputa interna na Mercedes.

Desta vez, ele também terá que enfrentar as novas "zebras" do traçado. Elas se tornaram mais altas na parte interna das curvas do "S do Senna", "Sol", "Lago", "Pinheirinho" e "Bico do Pato", seguindo o padrão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O objetivo da mudança é fazer o piloto ser mais preciso no traçado para evitar o contato com a "zebra", o que poderia danificar o fundo do carro.

"Eles mudaram as zebras um pouco. Antes nós podíamos abusar um pouquinho mais, mas agora você precisa contorná-las, o que é uma coisa legal", atestou o mais novo tricampeão da Fórmula 1.

Superadas as barreiras físicas, Hamilton terá que vencer também Rosberg, o mais rápido do dia em Interlagos nesta sexta. E ele já prevê uma boa batalha na corrida. "Acho que teremos um fim de semana com uma boa briga", disse o inglês, que já projeta a pole position. "Preciso ir melhor na classificação desta vez. O desafio é encontrar o equilíbrio adequado do carro tanto no treino classificatório quanto na corrida."

O primeiro "round" do duelo entre Hamilton e Rosberg em Interlagos está marcado para as 14 horas deste sábado, quando os pilotos disputarão a pole position. Antes, às 11 horas, eles vão fazer os últimos ajustes na pista, no terceiro e último treino livre deste GP do Brasil.