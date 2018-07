Despres é segundo na etapa desta terça e volta à ponta das motos no Rali Dacar

LA RIOJA - Atual campeão, o piloto francês Cyril Despres voltou nesta terça-feira à liderança das motos no Rali Dacar. Na disputa da décima etapa, com 357 quilômetros de trecho cronometrado entre Córdoba e La Rioja, ambas na Argentina, ele terminou em segundo lugar, atrás apenas do espanhol Joan Barreda Bort, e ultrapassou o português Ruben Faria na classificação geral.

Despres, que conta com quatro títulos do Rali Dacar na carreira, completou o percurso desta terça-feira em 4h44min29, apenas 1min15 atrás do vencedor. Enquanto isso, Ruben Faria terminou o dia apenas na oitava colocação, com 4h51min29, e caiu para o segundo lugar na classificação geral, agora 1min37 atrás do francês, que já tinha liderado na terceira etapa da prova.

Entre os carros, a liderança continua tranquila nas mãos de outro francês: Stephane Peterhansel. Atual campeão da prova, ele chegou em terceiro lugar nesta terça-feira, com tempo de 4h00min17 para os 353 quilômetros de trecho cronometrado, ficando atrás do argentino Orlando Terranova (3h57min58) e do espanhol Joan Roma (4h00min05). Assim, ampliou sua vantagem.

O principal perseguidor de Peterhansel é o sul-africano Giniel de Villiers, que foi o quarto colocado na décima etapa e ocupa a vice-liderança na prova. Mas ele está 52min38 atrás do líder na classificação geral. Assim, o francês caminha tranquilo para mais um título do Rally Dakar, que seria o 11º primeiro de sua carreira (tem seis nas motos e quatro nos carros).

BRASIL

Depois do abandono de Guilherme Spinelli na segunda-feira, com problemas no carro - ficou avariado com a forte chuva enfrentada no sábado -, o melhor representante brasileiro na categoria é Reinaldo Varela, apenas em 59º lugar. Nas motos, Jean Azevedo ocupa a 28ª posição na classificação geral, ao terminar a décima etapa na 27ª colocação.

Já entrando na reta final, o Rali Dacar terá nesta quarta-feira a disputa da 11ª das 14 etapas programadas. Será entre La Rioja e Fiambala, também na Argentina, com previsão de 220 quilômetros de trecho cronometrado.