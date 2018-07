Destaque na Austrália, Nasr se diz ansioso para corrida na Malásia Sensação do GP da Austrália, primeira corrida da Fórmula 1 deste ano, Felipe Nasr não esconde a ansiedade para voltar à pista. Nesta segunda-feira, ele mostrou ansiedade para as primeiras atividades do GP da Malásia, a serem realizadas no Circuito de Sepang, no fim de semana.