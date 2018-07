Di Grassi amarga abandono na volta de apresentação Dois dos quatro brasileiros da Fórmula 1 não puderam completar nem ao menos curva no Grande Prêmio do Japão, disputado neste domingo, em Suzuka. Felipe Massa, da Ferrari, se envolveu num acidente com Nico Rosberg e Vitantonio Liuzzi logo na largada e foi obrigado a abandonar. Já Lucas di Grassi nem sequer conseguiu levar sua Virgin ao grid - ele bateu ainda na volta de apresentação.